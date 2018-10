La difesa dellaattualmente non è soltanto il terzo miglior reparto dei cinque massimi campionati d'Europa. No, i blucerchiati hanno frantumato anche parecchi altri record, e hanno costruito le loro fortune su una voce che l'anno scorso rappresentava il principale cruccio del tecnico Marco Giampaolo.Il campionato 2017/2018 la Samp lo chiuse il campionato al decimo posto, con 56 gol fatti e addirittura: fu la prima squadra in classifica ad avere differenza reti negativa, il Torino nono si attestò a +8 così come la Fiorentina ottava. Niente a che vedere con la squadra immediatamente sotto ai blucerchiati, il Sassuolo, che terminò la stagione con un impressionante -30: 29 gol fatti, 59 subiti. Eppure dalle statistiche emerge già in maniera evidente la differenza con il passato: la Samp segna molto meno, ma soffre pochissimo. Basti pensare che dal punto di vista difensivo, quello 2018/2019 èricorda La Repubblica. Oltretutto Audero ha mantenuto inviolata la porta in ben 5 occasioni (contro Sassuolo, Napoli, Cagliari, Frosinone e Atalanta): l'anno scorso in tutto il campionato le partite senza subire marcature avversarie furono soltanto 9.C'è però una voce da rivedere, ed è quella dell'attacco: le punte blucerchiate si sacrificano moltissimo, percorrendo oltre 9 km a partita, ma. Dopo 9 giornate, la Samp aveva realizzato 18 reti, grazie alle 6 firmate da Quagliarella, alle 3 di Zapata e Caprari e ai 2 gol griffati Linetty e Kownacki. Andarono in porta però anche un difensore (Ferrari) e una riserva, Alvarez. Quest'anno invece al termine della nona giornata i gol doriani sono soltanto 12: 5 li ha fatti Defrel, 2 Caprari e Quagliarella, 1 a testa per Linetty, Tonelli e Kownacki. Su questo aspetto si concentrerà mister Giampaolo, per continuare a sognare. Anche a Milano.