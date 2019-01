In Lega Pro alcuni talenti si stanno mettendo in luce, meritandosi le copertine e gli interessamenti di alcune società di categoria superiore. Tra essi figura anche Erasmo Mulè, difensore centrale di proprietà del Trapani finito nel mirino della Sampdoria.



Il giocatore è un classe 1999 decisamente promettente: titolare inamovibile della formazione siciliana con 17 presenze e un gol, Mulè ha attirato gli sguardi di parecchie società. La Sampdoria però secondo Sampnews24.com sarebbe vicinissima ad ingaggiare il giocatore. La fumata bianca con il Trapani sarebbe ormai ad un passo, e il Doria potrebbe anche decidere di acquistare subito il calciatore, lasciandolo crescere ancora sei mesi in Sicilia prima di approdare in estate alla corte di Giampaolo, così da essere valutato in ritiro.