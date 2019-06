La Sampdoria torna a guardare al Belgio, in un campionato che recentemente ha dato grandi soddisfazioni ai blucerchiati. Dalla Jupiler League a Genova sono arrivati in passato calciatori come Dennis Praet e Omar Colley, quest'estate invece potrebbe essere il turno di un attaccante, Ivan Santini.



Centravanti croato, classe 1989, nella scorsa stagione il giocatore ha disputato ben 39 match con 16 reti totali con la maglia dell'Anderlecht. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, la Samp sarebbe pronta ad offrire un contratto da un milione di euro a stagione per il calciatore. L'Anderlecht invece potrebbe chiedere circa 3 milioni per il cartellino, e non si opporrebbe ad un'eventuale partenza di Santini, considerato marginale in vista del prossimo campionato.