Dalla Germania rimbalzano già indiscrezioni di calciomercato per la Sampdoria. Ad essere accostato al club blucerchiato, in questo momento, è un attaccante, in grado di restituire vivacità all'attacco della società genovese. Il nome è quello di Davie Selke dell'Herta Berlino.



A riportare l'indiscrezione è il principale quotidiano tedesco, la Bild, secondo cui l'Herta sarebbe disposto a cedere a zero il giocatore già a gennaio, essendo in scadenza a giugno, a patto che la nuova società si accolli l'ingaggio. Selke, 10 presenze ma ancora nessun gol in campionato, vanta anche trascorsi nel Werder Brema e nella Nazionali giovanili tedesche, sino all'Under 21.