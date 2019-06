Classe 1999, mancino che gioca a destra e talento da vendere: nel Nordsjaelland c'è un gioiellino che fa impazzire l'Europa, di nome Andreas Skov Olsen. Vent'anni ancora da compiere, l'esterno offensivo della Danimarca Under 21 ha concluso una stagione strepitosa. I numeri con il suo club sono impressionati: 44 presenze, 26 gol e 6 assist tra campionato, Coppa e preliminari di Europa League. Statistiche ancor più uniche, se si considera che questa era la prima stagione tra i 'grandi'.



Qualcuno lo paragona già a Robben, ed effettivamente l'area di competenza e le caratteristiche di gioco, con quel mancino a rientrare irresistibile, ricordano un po' il fuoriclasse olandese. Si tratta sicuramente di un biglietto da visita importante per il talentuoso esterno offensivo finito nel mirino della Sampdoria, alla ricerca di calciatori con quelle caratteristiche su esplicita richiesta di Di Francesco.



Logicamente la concorrenza per una promessa del genere non manca. Ci pensano il Tottenham e il Milan, in passato lo ha seguito anche la Roma e in Italia lo monitora anche il Bologna. La Sampdoria però potrebbe garantire un ambiente ideale in cui crescere senza pressioni, un allenatore specializzato nel valorizzare calciatori con simili caratteristiche, e per di più potrebbe contare su uno sponsor d'eccezione. Joachim Andersen è compagno di Skov Olsen in Nazionale, e si è innamorato di Genova e della squadra blucerchiata negli ultimi due anni. Ecco perchè i suoi consigli potrebbero avere un peso importante per far pendere la bilancia a favore di Corte Lambruschini. La corsa al Robben di Danimarca è iniziata, ma la Sampdoria già in passato ha dimostrato di essere pronta a investire su scommesse simili, e proverà sino all'ultimo a bruciare la concorrenza.