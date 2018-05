Classe 1997, un passato importante all'Arsenal e una stagione da incorniciare in Serie B, tra le fila dell'Empoli: alla Sampdoria non è passata inosservata l'annata disputata da Ismael Bennacer, talento cresciuto nelle giovanili dei Gunners e approdato la scorsa estate in Toscana. Dopo 39 presenze, 2 gol e 4 assist, il centrocampista sembra pronto a spiccare il volo, e il suo nome sarebbe finito sul taccuino della dirigenza blucerchiata.



Nato in Francia, ma naturalizzato algerino, il calciatore durante il campionato 2017-2018 ha giocato da interno di centrocampo a destra e a sinistra nel 3-5-2, ma anche come mezzala sinistra nel 4-3-1-2 e talvolta anche da trequartista. Secondo Tuttob.com Bennacer avrebbe particolarmente colpito l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, e il club di Corte Lambruschini si starebbe muovendo per assicurarsi il suo cartellino, anche in previsione della probabile partenza di Torreira.