Le priorità per quanto riguarda il mercato della Sampdoria attualmente riguardano un difensore centrale e un attaccante. Il club blucerchiato però non disdegnerebbe anche un altro rinforzo in difesa, in particolare sulla corsia di destra, e il nome più gettonato in questo senso è quello di Guillermo Varela, attualmente al Peñarol.



L'ex giocatore del Manchester United avrebbe manifestato il desiderio di trovare un accordo con una nuova squadra il prima possibile, anzi, possibilmente entro la fine del mercato italiano, perchè la preferenza del terzino è rivolta verso la Serie A. L'entourage di Varela secondo Sampdorianews.net gradirebbe la destinazione doriana, ma il club di Corte Lambruschini - chiamato prima alla cessione di un giocatore sulla corsia, e in particolare di Rolando - deve attivarsi rapidamente.



La concorrenza per Varela non manca: il giocatore piace in Portogallo, e in particolare al Benfica, mentre in Italia la Sampdoria deve fronteggiare da tempo la Fiorentina. All'elenco delle pretendenti però si sarebbe recentemente aggiunta un'altra compagine, ossia il Sassuolo.