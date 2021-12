Ieri la Sampdoria ha inaugurato la sua Samp City, nel cuore di Genova. Massimo Ferrero, però, era assente, perché impegnato a Milano con il suo direttore sportivo Daniele Faggiano. I due hanno fatto il punto sul mercato di riparazione, sui ruoli da sistemare e sulle lacune di organico da colmare. L'obiettivo è quello di fornire almeno due innesti di esperienza, per aumentare il tasso qualitativo della squadra. Non si è parlato però soltanto di acquisti, ma anche di cessioni.



I giocatori finiti nel mirino sarebbero innanzitutto quelli meno impiegati da D'Aversa come Fabio Depaoli e Ronaldo Vieira, appena rientrati dall'infortunio, oppure l'attaccante Ernesto Torregrossa, mai realmente calato all'interno delle rotazioni Samp e pagato molto (oltre 7 milioni) un anno fa. Potrebbe salutare anche Valerio Verre, spesso impiegato come 'adattato' nel ruolo di esterno di centrocampo. Le situazioni più delicate, invece, riguardano i potenziali titolari, in grado di fare cassa: da Bereszynski a Damsgaard, saranno molte le vicende a cui prestare grande attenzione.