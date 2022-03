Il presidente della Sampdoria Marco Lanna insiste molto sull'aspetto del ritorno allo stadio dei tifosi. E i sostenitori blucerchiati hanno risposto presente agli appelli del nuovo numero uno di Corte Lambruschini. Già nelle gare con Empoli e Juventus c'era stato un aumento di pubblico, confermato anche dall'esodo doriano a Venezia. La situazione ora sembra essersi sbloccata anche in vista del rush finale di campionato.



La Samp ha messo in vendita una sorta di mini abbonamento per le ultime quattro gare casalinghe, e la campagna sta andando a gonfie vele: in un paio di giorni, sono già quasi 4000 le tessere staccate, complice anche il ritorno in Gradinata dei gruppi organizzati in seguito al ripristino della capienza al 100%. La vendita dei mini abbonamenti è aperta in prelazione ai vecchi abbonati della Sud fino al 31 marzo, e sarà possibile acquistare i tagliandi anche nel week end.