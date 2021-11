L'avventura italiana di Mohamed Ihattaren non è decollata: preso dalla Juventus e girato in prestito alla Samp, il giocatore non ha mai giocato e da un mese non è neanche più in Italia. Non solo, secondo la stampa olandese avrebbe cambiato procuratore, lasciando Mino Raiola e affidandosi ad Ali Dursun, agente di de Jong e van de Beek.