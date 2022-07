Uno dei nomi fantascientifici accostati alla Sampdoria in questa sessione di mercato è quello di Dennis Praet. Il centrocampista belga, esploso proprio a Genova, attualmente è di proprietà del Leicester e viene seguito dal Torino dopo l'ultima stagione disputata in granata. Recentemente, ci sarebbe stata anche una telefonata da Genova, diretta verso l'Inghilterra, per sondare la disponibilità delle Foxes a prestare Praet.



La risposta del Leicester alla Samp, però, sarebbe stata secondo Il Secolo XIX un secco rifiuto. Il club d'oltremanica avrebbe fatto sapere al Doria di valutare soltanto un trasferimento a titolo definitivo, cosa che di fatto esclude Corte Lambruschini dal novero di pretendenti. Il problema, nel caso del belga, non è dato soltanto dall'alta valutazione del Leicester quanto dall'ingaggio completamente fuori parametro per la Samp. La pista, insomma, sembra destinata a condurre soltanto ad un muro.