Fabio Grosso e Francesco Farioli, è testa a testa per la panchina della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi il club blucerchiato ha incontrato l'ex assistente di De Zerbi. Domani invece in programma un incontro con l'ex tecnico del Frosinone, che resta comunque in cima alle preferenze della nuova proprietà blucerchiata.