Alla fine, il braccio di ferro tra Morten Thorsby e la Sampdoria è durato meno del previsto. Il mediano, infatti, lascerà Genova per accasarsi all'Union Berlin. Proprio oggi sarebbero in programma le visite mediche del norvegese, necessarie prima di raggiungere il club tedesco.



Per l'acquisto del calciatore classe 1996, la squadra di Berlino verserà alla Samp 3 milioni di euro più bonus, fa sapere Sky Sport. A questo punto, si attendono conferme sulla partenza di Thorsby, direzione Germania.