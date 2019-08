Non è bastato il ritiro, e neppure alcune settimane di allenamento con la Sampdoria: il centrocampista norvegese Morten Thorsby, dopo poco più di due mesi in blucerchiato, pare destinato a lasciare Genova.



Il calciatore, arrivato come svincolato dopo l'esperienza all'Heerenveen, non sembra aver convinto pienamente Di Francesco, che non lo reputa pronto alla Serie A. Al Doria sono giunte alcune richieste per poter prendere in prestito il giocatore classe 1996, in particolare dalla Serie B con Cremonese ed Entella, ma Thorsby pare intenzionato a provare un'esperienza all'estero.



Il centrocampista avrebbe chiesto di essere ceduto,e vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, con la pista Paok sempre più concreta: la squadra di Salonicco sarebbe disponibile anche ad acquistare interamente il cartellino del ragazzo cresciuto nello Stabaek.