Mister D'Aversa sorride. L'allenatore della Sampdoria, infatti, avrà a disposizione prima del previsto ben due giocatori, ossia Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen. I centrocampisti norvegesi, infatti, rientreranno a Bogliasco un giorno prima, scrive Il Secolo XIX.



Il duplice aspetto positivo è evidente. Non solo Thorsby e Askildsen avranno un giorno in più per smaltire la fatica del viaggio, ma soprattutto potranno contare su un ulteriore allenamento agli ordini di D'Aversa, in vista della partita con il Cagliari.