Uno dei giocatori insostituibili per Ranieri prima e D'Aversa poi è stato Morten Thorsby. Con Giampaolo, questa gerarchia potrebbe variare notevolmente. La partita giocata dal norvegese nell'ultimo turno a Milano starebbe facendo riflettere il mister di Bellinzona, che potrebbe proporre anche una variazione al terzetto di centrocampo.



L'idea di Giampaolo, che recentemente ha recuperato Ekdal, sarebbe quella di far rifiatare Thorsby. L'allenatore potrebbe impiegare lo svedese in regia, con Candreva mezz'ala facendo slittare al posto di Thorsby Rincon.