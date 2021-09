Considerando i tanti acciacchi a centrocampo, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa sta valutando addirittura la possibilità di un cambio modulo in vista della partita con il Napoli. Il tecnico blucerchiato, infatti, starebbe riflettendo anche sulla possibilità di un passaggio al 4-3-1-2, in caso di doppio forfait sia di Silva che di Thorsby.



Il nuovo schieramento dipenderà però molto dalle condizioni di Valerio Verre, non convocato per l'ultima partita con l'Empoli. Se il centrocampista dovesse tornare a disposizione, il Doria potrebbe anche presentare una mediana inedita con Ekdal, Candreva e Verre in appoggio a Damsgaard. Il problema è che Verre oggi ha ancora svolto una seduta fisioterapica. Le sue condizioni, non al meglio, verranno valutate nelle prossime ore. Da Bogliasco arrivano però buone notizie sul fronte Thorsby: si è sottoposto a una 'seduta rigenerante', potrebbe farcela per giovedì.