Ci sono parecchie società in pressing sulla Sampdoria per ottenere Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese piace molto alla Salernitana, che sta parlando con i blucerchiati per ottenere il giocatore. Il Doria valuta il ragazzo tra i 6 e gli 8 milioni di euro e la prima proposta granata da 4,5 pare essere stata respinta. Tra oggi e domani sarebbe previsto un nuovo incontro, la Salernitana resta in vantaggio, ma va registrata una forte concorrenza.



Secondo Sampnews24.com non andrebbe sottovalutata la pista Union Berlin. I tedeschi monitorano Thorsby da tempo, e potrebbero superare i campani forti anche della preferenza del giocatore nei confronti della Bundesliga.