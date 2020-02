Prima da avversario del Napoli per l'ex Lorenzo Tonelli, il difensore della Sampdoria presenta la sfida a Sky Sport: "C'è tanto affetto e tanta stima sia da parte mia che del Napoli. C'è questo senso di rivalsa se così si può dire, ma affrontando le partite deve esserci sempre questa sensazione. Il Napoli ha ritrovato fiducia, questo è indice di grande pericolosità, ci sono giocatori di grande qualità: hanno una situazione di classifica che rispecchia il valore della squadra. Dovremo cercare di esprimere il nostro gioco e mettere in campo quello che prepariamo in settimana".