Anche per i calciatori, affrontare ilè una situazione nuova e particolarmente difficile e inaspettata. Le difficoltà affrontate dai giocatori riguardano principalmente la forma fisica, molto difficile da mantenere. E' il caso ad esempio di Lorenzo, che oltretutto ha dovuto vivere - alla pari di tutta la- la quarantena in seguito al caso di positività di Gabbiadini.La situazione però non è paragonabile a quella del recupero post infortunio: "È molto diverso.Quando sei infortunato l’obiettivo è rientrare il prima possibile, ora cerchi di non perdere la condizione fisica ma prepararti senza sapere se e quando si giocherà, è dura" ha detto a Il Secolo XIX.La principale preoccupazione di Tonelli riguarda i figli: "Non sono il tipo che si lascia prendere dal panico, ovvio che la preoccupazione c’è,, però credo che si debba sempre reagire alle difficoltà e non assecondarle. Coi compagni e con Ranieri ci sentiamo tutti i giorni avendo un gruppo su whatsapp.. La preoccupazione c’è stata, negarla sarebbe da ipocriti, però per fortuna nessuno di noi è in situazioni preoccupanti, stiamo tutti abbastanza bene"Mantenere la forma, invece, è un compito arduo: "però con qualche attrezzo si può fare un allenamento quotidiano" conferma l'ex Napoli. "Abbiamo programmi personalizzati, li verifichiamo coi preparatori. La società ha fatto un grande sforzo per fornirci gli strumenti per lavorare da casa".