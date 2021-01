L'allenamento di ieri ha dato un responso ormai praticamente certo. Lorenzo Tonelli sarà costretto a saltare anche la gara tra la Sampdoria e l'Udinese, dopo aver già dato forfait per la partita del Picco con lo Spezia. Il centrale italiano anche ieri si è allenato a parte, come sta facendo ormai dalla fine della scorsa settimana. Il problema all'adduttore destro non è ancora risolto, e ciò costringerà Tonelli ad alzare ancora bandiera bianca.



La coppia di centrali a disposizione di Ranieri quindi è abbastanza obbligata. Al centro della difesa giocheranno Yoshida e Colley, con Augello e Bereszynski sulle corsie. Per Samp-Udinese mancherà anche Jankto, squalificato. Sulla corsia mancina dovrebbe sistemarsi Damsgaard, che verrà arretrato come esterno, mentre a destra andrà Candreva.