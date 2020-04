L'acquisto di Lorenzo Tonelli è stato determinante per la difesa della Sampdoria. Il ritorno del difensore ex Napoli a Genova ha restituito solidità e fiducia al reparto arretrato blucerchiato, e Tonelli è stato accolto con grande affetto dai tifosi. Un affetto ampiamente ricambiato: "La Sud è uno dei motivi che mi ha spinto a restare a lottare per questi colori. La carica e le emozioni che i tifosi danno durante e prima la gara sono tantissime, personalmente riescono a farmi dare quel qualcosa in più, sopratutto dal punto di vista dell’agonismo" ha detto il calciatore classe 1990 rispondendo tramite l'account Twitter della Sampdoria alle domande dei tifosi. "Vedere tante persone che saltano e cantano, mi dà un forte senso di appartenenza e mi spinge a lottare e dare tutto per la Sampdoria".



L'obiettivo di Tonelli è abbastanza chiaro: "Restare a giocare per la Samp sarebbe molto bello per me, è una società che stimo e ammiro molto. Ogni anno può essere in grado di lottare per obiettivi importanti. Uno dei miei desideri sarebbe tornare a giocare in Europa con questi colori. Fascia? Sarebbe un onore - conclude -ma so che ci sono altri compagni che giocano qua da tanto tempo e sono meritevoli di indossarla".