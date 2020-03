L'ultimo anno per Lorenzoè stato un'autentica montagna russa: prima titolare con la, poi accantonato in vista di un riscatto non esercitato dal club blucerchiato e infine, dopo sei mesi ai margini del Napoli, il ritorno alla Samp. Il difensore si è subito imposto come titolare della formazione di Ranieri, prima della paradossale vicenda del Coronavirus.Tonelli ha particolari dubbi sulla ripresa del campionato: "Non so che provvedimenti saranno presi, sento e leggo cheper tutti, noi calciatori ma anche i cittadini e tutti quelli che lavorano intorno al calcio. Lo dico da calciatore, ma anche da figlio e nipote di medici, che oggi in Italia si stanno tutti comportando da autentici eroi" ha raccontato a Il Secolo XIX.Il ritorno alla Samp invece è stato vissuto come un riscatto: "Era come se avessi lasciato qualcosa di incompiuto.. E il gruppo è davvero speciale, avreste dovuto vedere la reazione quando abbiamo aderito alla raccolta fondi per il San Martino. Ora invitiamo tutti i genovesi a farlo: aiutiamoli restando a casa e con le donazioni".Alla domanda sui possibili tagli degli stipendi dei calciatori, Tonelli risponde così: "Ognuno deve fare la sua parte sperando che tutti, imprenditori e dipendenti, alla fine da questa incredibile crisi escano con meno perdite possibili. Sarà dura, lo capisco.: ci sono molti atleti in Italia con stipendi simili a quelli di lavoratori comuni, non dimentichiamolo" conclude.