Sampdoria-Torino è una delle prime gare che apriranno la 33º giornata di campionato, la partita in programma mercoledì 3 alle 18 sarà visibile in streaming su Dazn.



Le probabili formazioni



Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All.: Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All.: Juric.