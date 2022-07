Da inizio mercato, ogni tanto alla Sampdoria vengono accostati nomi abbastanza irrealistici per ingaggio o caratteristiche. E' il caso di Praet, ad esempio, di Fabregas e recentemente di Lucas Torreira. Il regista uruguaiano è fuori dai piani dell'Arsenal, sta passando l'estate tra Versilia e Firenze eppure, secondo Il Secolo XIX, sarebbe anche nei piani di mercato blucerchiati.



Stando al quotidiano, il suo agente Bentancur avrebbe in piedi da tempo una trattativa con il Valencia di Gattuso, oltre a sondaggi da top-club italiani come Juventus e Roma. Nei giorni scorsi però l'avvocato Romei, ex braccio destro di Ferrero, avrebbe fatto un sondaggio con il procuratore per capire gli eventuali margini di manovra. La Samp potrebbe approfittare del decreto crescita, ma è evidente si tratti di un'ipotesi irrealistica per cifre, importi e qualità delle squadre concorrenti.



Inoltre, Calciomercato.com ha ricevuto una smentita da parte di fonti vicine al calciatore. L'affare Samp-Torreira viene logicamente ritenuto "impossibile" a queste condizioni.