La Serie A è finita da meno di 48 ore, ma il mercato già impazza. Quella che vivrà la Sampdoria sarà un'estate molto calda, tra cessioni, possibili acquisti e suggestioni per la formazione blucerchiata. A Genova nel frattempo circolano già i primi nomi, ad esempio quello di Gregoir Defrel, attaccante della Roma. Il francese è già stato accostato a più riprese al club doriano, ma sino ad oggi il suo approdo alla corte di Massimo Ferrero non si è mai concretizzato. Nell'estate 2018 però la Samp potrebbe tornare a fare sul serio.



Da Corte Lambruschini ormai hanno instaurato un canale diretto con la sponda giallorossa della Capitale, dopo la cessione di Schick nel 2017. Oltretutto la squadra di Di Francesco corteggia da tempo parecchi elementi della rosa doriana come Praet, Torreira e Bereszynski. Defrel invece ha vissuto una stagione piuttosto complicata dal punto di vista fisico: frenato dagli infortuni e dall'impiego non proprio continuo, l'ex Cesena e Sassuolo non ha rispettato le attese, e sembra destinato a lasciare la Roma per rilanciarsi altrove. Il club di Pallotta dal canto suo potrebbe accontentarsi di meno di 15 milioni per il classe 1991, acquistato per 20 milioni (più 3 di bonus) soltanto un anno fa.



Secondo l'emittente genovese Primocanale, la Sampdoria dovrebbe sfidare le altre società interessate, ossia il Torino in Italia, il Watford in Premier e il Siviglia in Liga. L'agente di Defrel, Giampiero Pocetta, ha escluso una cessione del suo assistito in prestito: chi vorrà l'attaccante, dovrà trattare sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.