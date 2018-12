Patrik Schick ha avuto una ghiotta occasione a Roma nelle ultime settimane. Le ultime sei partite giocate da titolare dall'attaccante ceco ex Sampdoria però hanno ulteriormente aumentato i dubbi che già circolavano su di lui nella metà giallorossa della Capitale. Schick non ha praticamente mai inciso, ha mostrato buone giocate ma altrettante pause inspiegabili. La poca convinzione evidenziata in campo sta sollevando numerosi interrogativi nella dirigenza romanista. La domanda è molto semplice: non sarebbe forse meglio cederlo in prestito per sei mesi, sperando di vederlo ritornare sui livelli espressi in blucerchiato?



Proprio la Sampdoria potrebbe essere la piazza giusta per rilanciare il giocatore. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club doriano lo riprenderebbe immediatamente. Anche perchè Ferrero è alla ricerca di un attaccante per gennaio, un giocatore che Giampaolo vuole già pronto e abituato alla Serie A, e il tecnico conosce alla perfezione le qualità del ceco.



Schick probabilmente domenica avrà un'altra chance se Dzeko non dovesse recuperare, ma sarà l'ultima. Poi si apriranno le valutazioni sul suo futuro. La Samp potrebbe essere una soluzione, forse la migliore in questo momento, ma a quel punto Monchi dovrebbe intervenire sul mercato per procurarsi un vice Dzeko, e attualmente i giallorossi sembrano avere altre caselle da colmare sul mercato.