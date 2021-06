Carlo Osti, dopo alcune settimane di possibile gelo con la Sampdoria, sembra ormai piuttosto vicino ad un prolungamento con il club blucerchiato. Il dirigente infatti starebbe lavorando in prima persona per aiutare Massimo Ferrero a scegliere il futuro tecnico, dopo che nelle scorse settimane i due parevano ormai prossimi alla separazione.



Il rinnovo di Osti non è più in bilico, secondo Il Secolo XIX, e il dirigente potrebbe cambiare ruolo. Osti potrebbe infatti lasciare la carica di d.s. per andare a ricoprire quella di direttore generale.