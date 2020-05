Non è ancora una vera ripresa, ma poco ci manca. Altri quattro giocatori della Sampdoria ieri sono tornati a Bogliasco, restituendo una parvenza di normalità al centro sportivo blucerchiato. I calciatori in questione erano Thorsby, Bertolacci, Depaoli e Augello, che sono andati ad aggiungersi ai già presenti Gabbiadini, Lagumina, Rocha, Leris, Ramirez, Linetty, Tonelli, Ekdal, Maroni, Askildsen, Murru, Vieira e Colley.



Nel menù della Samp, lavori a secco e un accenno di esercizi con la palla. La seduta di ieri, però, è stata molto vicina ad una seduta ufficiale, perché a seguire i vari gruppi c’erano i membri dello staff di Ranieri, ossia Benetti e Cornacchia, oltre ai fisioterapisti Doimi e Vanin. A proposito di Ranieri, per domani sono previsti i test per componenti dello staff che non lo hanno ancora fatto, inclusi Ranieri e Osti. In attesa del risultato, il ds e l'all’natore resteranno chiusi nella camera di hotel dell’Ac, sede del ritiro doriano.