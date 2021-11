Dall'allenamento di oggi della Sampdoria emerge una buona notizia, e due punti interrogativi. L'allenatore blucerchiato Roberto D'Aversa infatti può gioire per il rientro in gruppo di Manolo Gabbiadini, che ha sostenuto tutta la sessione di lavoro con i compagni, comprese le partitelle finali. L'attaccante, acciaccato a Salerno per un fastidio al ginocchio destro, sembra pronto al recupero in ottica Verona.



I punti interrogativi, invece, riguardano altri giocatori, in particolare Ernesto Torregrossa e Fabio Depaoli. La punta ha svolto un individuale specifico sul campo, per recuperare dal fastidio al polpaccio, mentre l'esterno si è sottoposto a terapie e fisioterapie, alla pari di Mikkel Damsgaard.