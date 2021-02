L’allenamento di ieri, oltre ad aver preoccupato la Sampdoria per le condizioni di Keita, che ha preso una forte botta alla schiena, ha suscitato dubbi anche sulla condizione di Ernesto Torregrossa, allenatosi a parte alla pari di Gabbiadini.



L’attaccante ex Brescia è quindi in forte dubbio per la partita di domenica con la Fiorentina.

Torregrossa sembra aver patito un affaticamento muscolare durante la sfida con il Benevento. Le sue condizioni verranno valutate ulteriormente oggi e soprattutto domani, ma si va verso il tandem offensivo composto da Quagliarella e Keita.