La Sampdoria è alla caccia di un attaccante, ma i profili da ricercare potrebbero diventare anche due in caso di cessione. Per questo motivo i nomi sul taccuino blucerchiato restano sempre i soliti due, ossia Emmanuel Rivière e Ernesto Torregrossa.



Il primo, 13 gol in Serie B con la maglia del Cosenza, è un pallino di Ranieri che lo ha allenato al Monaco. Resta invece vivo l'interesse per Torregrossa del Brescia specialmente se gli attacccanti 'di riserva' necessari alla Samp dovessero essere due, scrive Il Secolo XIX.