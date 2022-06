Uno dei primi rebus di mercato, in casa Sampdoria, riguarda la punta Ernesto Torregrossa, al centro di una vicenda piuttosto articolata. La mancata promozione del Pisa, infatti, ai blucerchiati è ‘costata’ oltre 3,7 milioni di euro: questo il prezzo pattuito a gennaio con i toscani che, in caso di Serie A, avrebbero avuto il riscatto obbligato per l’ex Brescia. In realtà adesso il club nerazzurro rivorrebbe il centravanti, ma ha delle riserve sul prezzo del cartellino, giudicato troppo alto. La Samp oggi per Torregrossa chiede 3 milioni, anche per rientrare parzialmente dell’elevato investimento sostenuto per prelevarlo a gennaio 2021.



NODO INGAGGIO - In realtà, una società disposta all’investimento iniziale ci sarebbe anche. E’ il Modena, interessato al calciatore ma frenato da un altro ostacolo. I dubbi sono relativi ad un altro aspetto che per il momento lo tiene ‘imprigionato’, ossia l’elevato ingaggio. Torregrossa infatti percepisce dalla Samp uno stipendio molto elevato. Il contratto del giocatore, superiore agli 800mila euro stagionali, limita le pretendenti: il suo entourage e la Samp dovranno trovare una soluzione, valutando le richieste, probabilmente sulla base del prestito con diritto o con obbligo di riscatto.