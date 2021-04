Dopo oltre due mesi e mezzo dall'ultima volta, Ernesto Torregrossa tornerà a disposizione della Sampdoria. L'attaccante ieri ha svolto gran parte dell'allenamento insieme ai compagni, ha disputato anche la prima partitella, e sembra ormai essersi lasciato alle spalle l'infortunio al polpaccio. L'attaccante si era pure sottoposto a controlli specialistici fuori Genova nelle settimane scorse per risolvere il problema, che sembra ormai un brutto ricordo.



Difficile pensare che Torregrossa possa essere impiegato contro la Roma. Ranieri, memore del suo problema e della fretta avuta a rimandarlo in campo, molto probabilmente si accerterà di impiegarlo soltanto in condizioni ottimali, ma il rientro tra i convocati già rappresenta uno step importante.