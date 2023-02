Come noto, la principale difficoltà della Sampdoria, imputabile interamente alla gestione di Massimo Ferrero, è quella economica. Il club blucerchiato, appesantito da un grosso debito, avrebbe avuto bisogno di un aumento di capitale ma l'azionista di maggioranza, ossia la famiglia del Viperetta, ha disertato tutte e sei le Assemblee dei soci convocate tra dicembre, gennaio e febbraio. L'ex presidente blucerchiato non è riuscito ancora a trovare i celebri 35 milioni da immettere nel club, che nel frattempo si sta attrezzando tramite la composizione negoziata, in attesa di una cessione.



Nel frattempo, secondo La Repubblica Ferrero non sarebbe più molto attivo per risolvere i problemi di cassa blucerchiati. Addirittura, l'idea del bond convertibile dando in pegno le azioni del club come garanzia per un rientro biennale, a lungo ventilata, sarebbe tramontata. Il Viperetta non avrebe trovato un sottoscrittore, e di conseguenza la liquidità tanto anelata. Il CdA nel frattempo andrà avanti fino all'approvazione del bilancio.