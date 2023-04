Più che la questione della ormai probabile retrocessione, a preoccupare la Sampdoria è la situazione della cassa, totalmente vuota. Il club deve fare i conti con parecchie scadenze imminenti, a cominciare da quella della rata del fisco. Entro fine mese infatti la società di Corte Lambruschini dovrà versare 1,2 milioni per la rateizzazione del debito da 25 milioni con l'erario.



Se la Samp non dovesse onorare questa scadenza, perderebbe il beneficio del pagamento dilazionato e dovrebbe versare tutto l'importo in un'unica tranche. Il problema della dirigenza è come reperire questo importo. Sino ad oggi il Doria è rimasto al passo con le scadenze, ma la questione dovrebbe cambiare a breve. C'è poi un altro aspetto di cui tenere conto. Pare infatti sempre più difficile la soluzione del bond convertibile, che avrebbe dovuto portare finanza esterna da 35 milioni mettendo in pegno le azioni del club. L'ipotesi, secondo La Repubblica, sarebbe ormai tramontata.