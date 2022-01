La Sampdoria a centrocampo ha un giocatore insostituibile. E' il mediano norvegese Morten Thorsby, uno dei calciatori più impiegati da mister D'Aversa e sempre ampiamente positivo nel corso della stagione. Dopo la rescissione di Silva, è impensabile per il Doria perdere il mediano, anche se da Corte Lambruschini stanno discutendo con il giocatore per il rinnovo di contratto.



Secondo La Repubblica la Samp sarebbe già al lavoro per il rinnovo del contratto di Thorsby, in scadenza a giugno 2023. ​Le condizioni richieste del ragazzo classe 1996 sono le stesse che avrebbe ottenuto in estate in caso fosse andata in porto l'operazione con l'Atalanta, quindi un contratto da 1,6 milioni netti inclusi i bonus. La cifra, però, è ben al di sopra delle disponibilità genovesi. Per questo motivo, se dovesse arrivare un'offerta per Thorsby, la Samp potrebbe trovarsi in una situazione delicata, dovendo fronteggiare le pretese del procuratore.