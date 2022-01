Primo allenamento del 2022 per la Sampdoria, in vista della sfida all'Epifania con il Cagliari, e già primi dubbi per mister D'Aversa, che dovrà rinunciare certamente a Colley, in Coppa D'Africa, e quasi certamente ad Augello e Falcone, positivi al Covid. Dalla seduta di Bogliasco, però, arrivano dubbi anche in merito a tre centrocampisti.



Hanno svolto infatti una seduta personalizzata in palestra Albin Ekdal, Kristoffer Askildsen e Adrien Silva. La speranza dell'allenatore è di riavere il maggior numero possibile di pedine in linea mediana, considerando che Mikkel Damsgaard è ancora in Danimarca, a proseguire con il suo programma di recupero personalizzato.