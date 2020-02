Di seguito il report dell'allenamento della Sampdoria.



La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco in vista del posticipo di lunedì sera con l’Hellas Verona. Dopo la riunione d’inizio settimana Claudio Ranieri e lo staff hanno organizzato una seduta sul campo 2 strutturata con riscaldamento tecnico-atletico, esercitazioni metaboliche e tecnico-tattiche a tema. In gruppo non hanno lavorato Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby (individuali programmati sul campo) e Karol Linetty (in palestra per un trauma contusivo all’anca destra rimediato nella partitella di domenica). Domani, giovedì, la squadra tornerà in campo in mattinata.