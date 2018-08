Come sostituire Lucas Torreira? Se lo chiedono ormai da tempo i tifosi della Sampdoria. Ma ad interrogarsi sulla questione c'è anche Giampaolo, che per gran parte del ritiro ha dovuto fare a meno di un vero regista, adattando nel ruolo Barreto. Una scelta che il mister ha ripetuto con poca fortuna anche contro l'Udinese. Nel match con i bianconeri però il centrocampista paraguaiano è andato in difficoltà, per questo motivo lo staff tecnico del Doria starebbe vagliando le possibili soluzioni alternative. Nella mente del tecnico ci sono almeno tre possibilità.



Una, la più immediata, è quella di sostituire Barreto con Albin Ekdal. In teoria, l'ex Juve e Cagliari è arrivato proprio per ricoprire quel ruolo. C'è anche una statistica che circola in queste ore, ripresa anche da La Gazzetta dello Sport, che dà credibilità alla scelta Ekdal: dal momento del suo ingresso in campo nella sfida della Dacia Arena, lo svedese ha azzeccato il 93,3% dei passaggi, percentuale ben più alta di quella di Barreto, rimasto ampiamente sotto l'80%. Era un'Udinese diversa, più stanca e meno incisiva, ma la differenza di passo e di attitudine si è vista.



La Samp poi in estate ha sostenuto un investimento importante anche per un altro 'play', Ronaldo Vieira. Il giocatore è arrivato dal Leeds per quasi 7 milioni, è un classe 1998 considerato molto promettente ma l'alleantore non lo vuole 'bruciare'. Terza opzione, che è anche quella su cui l'allenatore di Bellinzona lavora da un po', è un cambio di ruolo (l'ennesimo) a Dennis Praet. Il belga era arrivato in Italia come trequartista, Giampaolo poi lo ha trasformato in mezzala e ora da un po' di tempo pensa ad una nuova veste per il numero 10: regista, in modo tale che possa raccogliere l'eredità di Torreira, con grande felicità della Samp e dei suoi tifosi, orfani del piccolo gigante uruguaiano oggi all'Arsenal.