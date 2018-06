In silenzio e senza particolare pubblicità, da un paio di giornistarebbero lavorando ad un'operazione piuttosto complessa e arzigogolata, che dovrebbe coinvolgere parecchi giocatori. Si tratta di un vero e proprio triangolo, con i vertici posizionati a Milano, Genova e in Cina, per la precisione a Nanchino. A ricostruirla è Il Secolo XIX. Secondo il quotidiano genovese, il club blucerchiato starebbe trattando la cessione di Duvanallo, squadra di proprietà di Suning, per una cifra vicina aidi euro, forse persino qualcosa in più. A sviluppare l'operazione ci sarebbero Sabatini e Osti, grazie anche al lavoro dell'agente Busardò, che a febbraio ha già portato in Cina Boakye. Nei giorni scorsi, a Milano si sarebbe tenuto un incontro per perfezionare la trattativa.La rotta Genova-Nanchino insomma è piuttosto calda, ma allo stesso tempo dovrebbe muoversi da Milano, direzione Liguria, un pacchetto contenente giovani della Primavera nerazzurra, come ad esempio, ma anche alcuni 2000 e pure alcuni calciatori che la scorsa stagione hanno fatto esperienza in prestito, ad esempio il difensore, già seguito dalla Samp l'anno scorso. Si era parlato anche di, ma il giapponese alla fine dovrebbe rimanere al Galatasaray.Ovviamente si tratta di un'operazione piuttosto complessa, complicata ulteriormente dalla scadenza temporale: Samp e Inter dovrebbero perfezionarla entro domani, 30 giugno, perchè Ausilio ha bisogno di racimolare entro la fine di questo mese i 45 milioni di euro di plusvalenze richiesti dall Uefa per il fair play finanziario. I giovani della Primavera sono tutti a bilancio a zero, e quindi consentirebbero ai nerazzurri di realizzare una plusvalenza 'pulita'.Nel caso dovesse saltare la maxi operazione comunque laper Zapata resterebbe aperta. Il calciatore è stato sondato anche da alcune società inglesi , e nelle scorse settimane ci aveva provato l'Atalanta, che però non era disposta a pagare cash il club di Corte Lambruschini e aveva proposto alcune contropartite che non avevano incontrato il gradimento di Ferrero e Romei.