La stagione della Sampdoria Primavera, conclusa con il primo posto nel girone e l'approdo sino alle semifinali del torneo, ha un volto in copertina. E' quello di Felice Tufano, l'uomo dei miracoli del settore giovanile doriano, vero e proprio catalizzatore della formazione blucerchiata.



La situazione è abbastanza paradossale perché Tufano ha il contratto in scadenza tra tre giorni. Il 30 giugno infatti si concluderà il suo rapporto con Corte Lambruschini. Ovviamente, i tifosi genovesi si augurano una sua permanenza a Bogliasco, e lo stesso Tufano dovrà incontrarsi nei prossimi giorni con la dirigenza per discutere un suo eventuale rinnovo.