Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic avrebbe voluto effettuare almeno qualche cambio in vista della partita di questa sera con il Torino. In realtà, le tante defezioni (oltre ai lungodegenti Winks e De Luca anche Pussetto, Sabiri, Conti e Leris, squalificato) costringeranno l'allenatore doriano ad insistere sui 'soliti noti'.



Il tecnico sembra orientato a confermare il 3-5-2 con Colley, Amione (dotato di mascherina protettiva) e probabilmente Murillo al posto di Ferrari. Il colombiano è stato recuperato a tempo di record e potrebbe tornare titolare. In mezzo potrebbero rivedersi Rincon e Yepes, insieme a Djuricic, con i soliti Augello e Bereszynski sulle corsie. Davanti, fiducia ancora a Montevago insieme a Caputo. Gabbiadini e Quagliarella partiranno dalla panchina, anche se il numero 23 doriano potrebbe avere qualche chance di far rifiatare l'ex Sassuolo, cominciando la gara da titolare.



Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Audero; Colley, Amione, Murillo; Bereszynski, Rincon, Yepes, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. All. Stankovic.