Ieri, per la prima volta, Marco Giampaolo ha potuto allenare la sua Sampdoria quasi al completo. Sono rientrati Colley dalla Coppa D’Africa e Rincon dal Sudamerica, tanto vero che il centrocampista si è dedicato ad un defaticante per smaltire il jet lag. Questa situazione apre alcuni interessanti ballottaggi in vista della sfida con il Sassuolo.



Giampaolo ha almeno tre dubbi. Il primo riguarda i centrali, l’interrogativo è se affiancare a Ferrari proprio Colley, nonostante i pochi allenamenti nella gambe, oppure riconfermare Magnani. Il secondo punto di domanda è sulla fascia sinistra, con il ballottaggio tra Murru e Augello. Interrogativi anche a centrocampo dove ci si chiede chi sostituirà Ekdal, squalificato. In teoria toccherebbe a Rincon, ma considerando il viaggio intercontinentale El General potrebbe pure riposare. In quel caso, l’opzione due è rappresentata dall’impiego in mezo di Sensi, con Candreva o Sabiri sulla trequarti