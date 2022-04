Come ogni anno, in Primavera inizia a muoversi il mercato dei dirigenti. Le voci coinvolgono anche i dirigenti della Sampdoria, con un possibile intreccio sull’asse della prossima partita dei blucerchiati. Molto chiacchierato è ad esempio Carlo Osti, proprio in ottica Bologna. Il club rossoblù infatti corteggia da tempo il dirigente, legato ai blucerchiati fino a giugno 2023.



Osti nei giorni scorsi, scrive Il Secolo XIX, era rientrato nel casting degli emiliani dopo la risoluzione del contratto di Walter Sabatini, passato alla Salernitana, e il probabile addio di Riccardo Bigon. Nel frattempo però nella corsa alla scrivania del Bologna sarebbe passato in vantaggio Angelozzi, attualmente al Frosinone. Il nome di Osti è spendibile anche per un’altra piazza, ossia il Verona, dove Tony D’Amico a fine stagione potrebbe passare all’Atalanta, ormai prossima a separarsi da Sartori.