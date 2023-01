La notizia era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità: per l'ennesima volta, la Sampdoria dovrà rimandare la sua Assemblea degli azionisti, che si trascina ormai da dicembre. Il club blucerchiato ha fatto sapere con una nota che la famiglia Ferrero, proprietaria della maggioranza delle azioni, diserterà nuovamente l'appuntamento, in terza convocazione.



Il Viperetta come noto è intento a ricercare capitali per tornare in sella al club, e ha annunciato che non prenderà parte neppure alla terza convocazione, in programma domani. Ricordiamo che erano state fissate, proprio da Sport Spettacolo Holding, di proprietà di Ferrero, in totale quattro convocazioni: l'ultima sarà il 2 febbraio.



PROTESTA - I tifosi si erano mobilitati, dandosi appuntamento sotto alla sede di Corte Lambruschini per far sentire la loro preoccupazione e contestare ancora i Ferrero. La manifestazione però è confermata: i supporters blucerchiati presenzieranno all'assemblea, in programma a Corte Lambruschini alle 15.00.