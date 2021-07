La Sampdoria ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2021-2022. Sarà Banca Ifis presente sulla maglia sia della squadra maschile che di quella femminile per il prossimo campionato. L'istituto di credito aveva già effettuato una prova per le ultime giornate dello scorso campionato, e ora apparirà sulla divisa doriana per l'intera annata.



Il numero uno di Corte Lambruschini Massimo Ferrero ha commentato così la notizia ai media ufficiali della Samp: "​È motivo di grande orgoglio, per me e per la Sampdoria, che Banca Ifis abbia deciso di apparire sulla maglia più bella del mondo. Correremo insieme sia con la squadra maschile che con quella femminile. Un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: così nasce un’idea vincente. Un caloroso ringraziamento al Vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio e a tutto il suo staff per aver creduto fortemente nel progetto Sampdoria".