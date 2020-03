La data odierna era segnata con un circolo rosso sul calendario della Sampdoria: erano previste infatti grosse novità in seno a Corte Lambruschini perchè nel pomeriggio, alle 16.00, era stata convocato l'Assemblea degli Azionisti del club blucerchiato, con lo scopo di eleggere il nuovo CdA, scioltosi dopo le dimissioni del vicepresidente Fiorentino.



Le ipotesi erano parecchie, tutte rimandate però al 9 marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club doriano, con un comunicato apparso sul suo sito ufficiale: "​Si comunica che l’odierna Assemblea degli Azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a. non si è tenuta in prima convocazione e si svolgerà in seconda convocazione lunedì 9 marzo alle ore 16.00 con lo stesso ordine del giorno".