La Sampdoria ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver chiuso per il centrocampista dell'Heerenveen Morten Thorsby per la prossima stagione, a parametro zero. Ecco il comunicato del club: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano che Morten Thorsby (nato a Oslo, Norvegia, il 5 maggio 1996) sarà un calciatore blucerchiato a partire dalla prossima stagione sportiva. Il centrocampista – attualmente tesserato per lo Sportclub Heerenveen – ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023".