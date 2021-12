Attraverso il sito ufficiale della Sampdoria arriva il report dall'infermeria con brutte notizie per quanto riguarda Fabio Quagliarella.



IL REPORT

Per quanto riguarda i singoli, Julian Chabot – raffreddato – è rimasto a riposo. Fabio Quagliarella ha svolto invece un individuale programmato in seguito ad un affaticamento al flessore destro. Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi programmi di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard